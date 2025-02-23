США робитимуть усе, щоб завершити гарячу стадію війни цього року, - Зеленський

США хочуть домогтися завершення гарячої стадії війни Росії проти України цього року. Для цього Вашингтон робитиме все можливе.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції .

"Я вважаю, що США робитимуть усе, щоб гаряча стадія війни закінчилася цього року. Я вважаю, що це їхня мета, і вони будуть усе робити для цього", - розповів президент.

Водночас він підкреслив, що робити все для завершення війни, не допомагаючи Україні, - це "трохи інший формат". Фактично це "мир через силу, але не в напрямку Росії".

Зеленський вважає, що США вважають припинення вогню завершенням війни. Для Вашингтона це буде "великий успіх".

"Ми вважаємо, що маємо гарантії безпеки. Так, ми розуміємо, що це дорого і не так просто, як домовитися про припинення вогню. Ми хочемо гарантувати безпеку для наших людей", - уточнив він.