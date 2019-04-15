США не виключають військове втручання у ситуацію в Венесуелі, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

У Штатах не виключають застосування військового компоненту

Сполучені Штати Америки розглядають усі варіанти впливу на ситуацію у Венесуелі: від політичного й економічного тиску до потенційного застосування військового компоненту. Таку позицію окреслив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю CBS, відповідаючи на запитання про можливе використання американських сил для впливу на розвиток подій у Венесуелі.

Зокрема, Помпео відповів на ремарку, що Держдеп попросив Пентагон підготувати варіанти непрямого військового втручання для додаткового тиску на Ніколаса Мадуро, такі, як спільні військові навчання з Колумбією або Бразилією.

"Я не буду говорити про дискусії, які відбуваються в уряді Сполучених Штатів. Ми дали чітко зрозуміти, що всі варіанти перебувають на столі", - зазначив він.

Держсекретар також підкреслив, що наразі Штати і союзники тиснуть на режим Мадуро дипломатичними інструментами та санкціями.

"Ви бачите, як політична й дипломатична петля затягується навколо шиї Мадуро", - зазначив Помпео.

Він попередив, що подібний тиск будуть відчувати і зовнішні гравці, які підтримують режим в Венесуелі.

"Кубинці також повинні зрозуміти, що їхня подальша підтримка Ніколаса Мадуро коштуватиме їм високу ціну, і ми матимемо подібну розмову з росіянами", - пояснив держсекретар США.

Нагадаємо, лідер опозиції, тимчасово виконуючий обов'язки президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що Росія і Куба незаконно направили своїх військових до Венесуели, оскільки їх приїзд не був схвалений парламентом країни.

Як писало РБК-Україна раніше, Помпео заявив, що Сполучені Штати не вийдуть з боротьби в Венесуелі.

Додамо, на початку квітня Адміністрація президента США Дональда Трампа знову звернулася із закликом до Російської Федерації вивести своїх військовослужбовців з Венесуели.