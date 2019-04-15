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Гуайдо звинуватив Росію і Кубу у військовій інтервенції в Венесуелу

Новини » Політика    15.04.2019 - 01:12
Гуайдо звинуватив Росію і Кубу у військовій інтервенції в Венесуелу
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Приїзд російських і кубинських військових до Венесуели не був схвалений парламентом

Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни. Про це заявив лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо, передає РБК-Україна з посиланням на аргентинське видання Clarin.

Він підкреслив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не мав права давати дозвіл на присутність у країні іноземним військовим.

"У Венесуелі вже є незаконна військова інтервенція, російська і кубинська, дозвіл на яку дав Мадуро. Але тільки парламент може дозволити іноземну інтервенцію або приїзд військових", - сказав Гуйадо.

З його слів, опозиція ніколи не розглядала військовий варіант вирішення кризи у Венесуелі.

"Тільки Мадуро розглядає можливість військової інтервенції, коли розмовляє з Башаром Асадом (президент Сирії, - ред.) і обіцяє перетворити країну на ще одну Сирію, і коли відкриває рейси між Тегераном і Каракасом", - заявив Гуайдо.

Нагадаємо, 24 березня, до столиці Венесуели Каракаса прибули два літаки Міністерства оборони Російської Федерації, з військовими на борту.

Пізніше влада Венесуели на чолі з Мадуро, незважаючи на вимоги Сполучених Штатів Америки про виведення російських військовослужбовців з цієї країни, не виключили прибуття з Росії нових військових місій у рамках існуючих домовленостей про співпрацю.

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