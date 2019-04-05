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США знову закликали РФ вивести своїх військових з Венесуели

Новини » Політика    05.04.2019 - 17:46
США знову закликали РФ вивести своїх військових з Венесуели
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

США і кілька десятків інших країн визнали лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа знову звернулася з закликом до Російської Федерації вивести своїх військових з Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Державний секретар Майк Помпео заявив у п'ятницю "Fox & Friends", що він не бачить ніяких ознак виходу російських військовослужбовців з країни, і що участь Москви може "погіршити, перш ніж стане краще".

США та кілька десятків інших країн визнали лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом, а Росія і Китай рішуче підтримали Мадуро.

Кремль відхилив заклики Штатів до виводу військових, заявивши, що американські війська перебувають в багатьох частинах світу, і ніхто не говорить Америці, де вона повинна або не повинна бути.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Помпео закликав союзників по НАТО адаптуватися для протидії новим загрозам, включаючи зростаючу агресію з боку Росії, стратегічну конкуренцію з Китаєм і міграцію.

Крім того, Майк Помпео попередив, що США готові використовувати "інші кошти" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.

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