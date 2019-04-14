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США не припинять боротьбу у Венесуелі, - Помпео

Новини » Політика    14.04.2019 - 01:51
США не припинять боротьбу у Венесуелі, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео заявив, що США не залишать Венесуелу

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати не вийдуть з боротьби у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Помпео, США будуть продовжувати боротися за цю країну, яка переживає кризу через соціалістичне управління.

“Сполучені Штати не вийдуть з боротьби за латиноамериканську націю, якою керують соціалісти, і яка переживає поглиблення економічної і політичної кризи", - заявив Помпео.

Крім того, США будуть продовжувати підтримувати венесуельців, які "мужньо відстоюють демократію у своїй країні".

Нагадаємо, раніше Майк Помпео під час візиту в Чилі заявив, що присутність російських військових у Венесуелі є "очевидною провокацією", а також звинуватив Китай у сприянні економічному колапсу шляхом банкрутства уряду президента Ніколаса Мадуро.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США не дадуть Росії зберегти режим Мадуро у Венесуелі. Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що у Венесуелі все буде інакше, ніж з режимом Асада в Сирії.

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