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США розширили санкції проти РФ через атаку в Керченській протоці

Новини » Політика    15.03.2019 - 19:07
США розширили санкції проти РФ через атаку в Керченській протоці
Фото: голова Мінфіну США Стівен Мнучин (facebook.com/WhiteHouse)

Мінфін США вніс шість росіян і вісім російських компаній в санкційний список через атаку на українські судна

Мінфін США розширив санкційний список через атаку на українські судна в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це йдеться в опублікованому на сайті Мінфіну повідомленні.

Рішення прийнято спільно з Європейським союзом та Канадою.

Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло шість росіян і вісім російських компаній в санкційний список через атаку на українські судна в Керченській протоці.

Нагадаємо, сьогодні США посилили санкції проти Росії, введені через ситуацію в Україні.

Повідомляється, що під санкції потрапили шість осіб і вісім юридичних осіб. Зокрема, введені обмежувальні заходи проти заступника голови прикордонної служби ФСБ Геннадія Медведєва, "начальника прикордонного управління ФСБ з Криму" контр-адмірала Сергія Станкевича, начальника однієї із служб прикордонного управління капітан першого рангу Руслана Ромашкіна, заступника начальника прикордонного управління капітана першого рангу Андрія Шеїна, а також заступника голови "ЦВК" терористичної організації "Донецька народна республіка" Олексія Найденко і секретаря ЦВК "ДНР" Володимира Висоцького

Сьогодні також Європейський союз офіційно продовжив індивідуальні санкції проти Росії, а також вніс у список відповідальних за захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Раніше Європарламент позбавив Росію статусу стратегічного партнера ЄС.

 

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Теми: Санкції проти РФ
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