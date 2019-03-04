США продовжили санкції проти Росії

Фото: санкції (РБК-Україна)

Трамп прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи на рік

Президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії, введені в 2014 році через ситуацію в Україні. Про це повідомляє прес-сдужба Білого дому.

Трамп прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи на рік. Мова йде про санкції у відношенні осіб, що підривають демократичні процеси і інститути в Україні.

Білий дім нагадує, що 6 березня 2014 року президент США (на той момент Барак Обама оголосив своїм указом надзвичайний стан, щоб впоратися з загрозою для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів.

"Дії і політика, про які йдеться в цих указах, як і раніше являють собою загрозу. З цієї причини надзвичайний стан має бути продовжений і після 6 березня 2019 року", - йдеться в рішенні Дональда Трампа.

Нагадаємо, в Конгресі США опублікували новий законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Під санкції потраплять російські фінансові інститути, які, за оцінкою президента США, тим або іншим способом підтримували втручання російського уряду у вибори в інших країнах. У відповідь на агресію РФ в Україні сенатори пропонують, серед іншого, ввести обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектора РФ.

РБК-Україна писало, що в лютому учасники комітету Палати представників Конгресу США з фінансових питань опублікували меморандум, в якому зазначається неефективність санкцій США стосовно Росії.

Додамо, 12 лютого стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.