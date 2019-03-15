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ЄС розширив і продовжив санкції проти Росії

Новини » Політика    15.03.2019 - 10:26
ЄС розширив і продовжив санкції проти Росії
Фото: санкції проти Росії продовжили на 6 місяців (колаж РБК-Україна)

Санкції проти Росії продовжили ще на півроку

Європейський союз офіційно продовжив індивідуальні санкції проти Росії, а також вніс до списку відповідальних за захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Повідомляється, що індивідуальні санкції проти Росії продовжили на півроку у зв'язку з діями, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Крім того, санкційний список розширено за рахунок восьми росіян, відповідальних за захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

"У зв'язку з застосуванням сили Російською Федерацією, яке призвело до затримання українських військовослужбовців і кораблів 25 листопада 2018 року в Керченській протоці Рада ЄС вважає, що вісім осіб повинні бути включені до списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи", - йдеться в документі.

Відзначимо, до санкційного списку потрапили глава прикордонного управління ФСБ по Криму і Севастополю Сергій Станкевич, його заступник Андрій Шеїн і командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков.

Нагадаємо, минулого тижня посли ЄС погодили санкції проти восьми росіян за атаку в Керченській протоці.

Зазначимо, раніше Європарламент позбавив Росію статусу стратегічного партнера ЄС.

 

США і ЄС визнали необхідність продовження санкцій проти РФ
Теми: Санкції проти РФ
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