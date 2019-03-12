Європарламент позбавив Росію статусу стратегічного партнера ЄС

Фото: Європейський парламент (www.europarl.europa.eu)

Після окупації частини України Росія більше не може вважатися стратегічним партнером ЄС

Європейський парламент схвалив резолюцію про стан політичних відносин ЄС-Росія, в якій говориться, що Угода про партнерство і співробітництво 1994 року потребує перегляду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.

У тексті резолюції наголошується, що незаконна окупація Росією і анексія Криму, її пряме і непряме участь у збройних конфліктах в східній частині України та її постійне порушення територіальної цілісності Грузії і Молдови являють собою умисне порушення міжнародного права.

Європарламент підкреслює, що ЄС не може повернутися до "business as usual" до тих пір, поки Росія повністю не виконає Мінські угоди і не відновить територіальну цілісність України.

В документі йдеться, що в нинішніх умовах Росію більше не можна вважати "стратегічним партнером", оскільки принципи Угоди про партнерство і співробітництво (УПС) більш не дотримуються і тому СПС слід переглянути.

Європарламент вважає, що основою для відносин між ЄС і Росією повинні стати повна повага до міжнародного права, демократичних принципів, прав людини і верховенства закону.

Нагадаємо, в Європейському союзі готуються до можливих спроб Росії втрутитися у вибори в Європарламент. Зокрема, ЄС розробляє систему попередження про інформаційні атаки і боротьби з пропагандою ззовні. Глава американської компанії FireEye Бен Рід, що займається кібербезпекою, заявив, що почастішали спроби атак на європейські держструктури і медіа за останні півроку.

Як повідомляло РБК-Україна, посли країн Європейського союзу погодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.