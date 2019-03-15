США розширили санкції антиросійські

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Під санкції потрапили шість осіб і вісім юридичних осіб

США посилили санкції проти Росії, введені в 2014 році через ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Повідомляється, що під санкції потрапили шість осіб і вісім юридичних осіб. Зокрема, введені обмежувальні заходи проти заступника голови прикордонної служби ФСБ Геннадія Медведєва, "начальника прикордонного управління ФСБ з Криму" контр-адмірала Сергія Станкевича, начальника однієї із служб прикордонного управління капітан першого рангу Руслана Ромашкіна, заступника начальника прикордонного управління капітана першого рангу Андрія Шеїна, а також заступника голови "ЦВК" терористичної організації "Донецька народна республіка" Олексія Найденка і секретаря ЦВК "ДНР" Володимира Висоцького.

Також США ввели рестрикції проти російських компаній "Концерн "Океанприбор", "Завод "Фіолент", "Судокомпозит", "Нові проекти", "Консоль-Строй", "Зірка", "Ярославський суднобудівний завод" і "Зеленодольська завод імені А. М. Горького".

Нагадаємо, сьогодні також Європейський союз офіційно продовжив індивідуальні санкції проти Росії, а також вніс у список відповідальних за захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Раніше Європарламент позбавив Росію статусу стратегічного партнера ЄС.

Додамо, що на початку березня президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії. Трамп прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи на рік. Мова йде про санкції у відношенні осіб, що підривають демократичні процеси і інститути в Україні.

У Конгресі США опублікували новий законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Під санкції потраплять російські фінансові інститути, які, за оцінкою президента США, тим або іншим способом підтримували втручання російського уряду у вибори в інших країнах. У відповідь на агресію РФ в Україні сенатори пропонують, серед іншого, ввести обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектора РФ.