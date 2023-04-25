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Формируют отряды для возобновления позиций. Сырский рассказал о тактике врага на фронте

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Вторник 25 апреля 2023 13:49
Формируют отряды для возобновления позиций. Сырский рассказал о тактике врага на фронте Фото: Александр Сырский, командующий восточной группировкой ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На фронте российские оккупанты анализируют результаты своих действий, делают выводы и совершенствуют тактику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова командующего восточной группировкой ВСУ генерал-полковника Александра Сырского в интервью для "Интерфакс-Украина".

По словам Сырского, в каждой бригаде врага, которые усилены военной техникой, также сформированы отдельные штурмовые отряды "Шторм", Последние предназначены для возвращения утраченных позиций.

Для создания благоприятных условий для ведения штурмовых действий враг активно применяет военную технику и артиллерийские подразделения, которые наносят удары по нашим войскам и разрушают позиции. После этого россияне отправляют в атаку штурмовые подразделения. В частности, в ходе штурмовых действий применяются БпЛА, благодаря которым россияне осуществляют корректировку артиллерии, а командиры групп могут эффективно управлять подчиненным личным составом.

Ведение боев в городских условиях

В городских условиях враг применяет долговременные артиллерийские обстрелы для огневого воздействия на объект атаки. Объект атаки, со своей стороны, штурмует группа численностью до 10 человек. В частности боевая техника применяется крайне редко. Обычно враг проводит наступление в 3-4 "волны", а потери штурмовой группы пополняются эвакуационной группой из распределительных пунктов.

"Командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением "Alpine Quest GPS", в которой нанесены координаты позиций наших огневых средств, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений", - рассказал Сырский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что командующий восточной группировкой ВСУтакже объяснил важность обороны Бахмута.

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