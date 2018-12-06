ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

США провели позаплановий політ над Україною через ситуацію в Керченській протоці

Новини » Політика    06.12.2018 - 17:06
США провели позаплановий політ над Україною через ситуацію в Керченській протоці
Ілюстративне фото (Planespotters.net)

У Пентагоні вважають атаку РФ на українські кораблі біля Керченської протоки небезпечною ескалацією

США сьогодні, 6 грудня 2018 року, провели позаплановий політ над Україною через ситуацію у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Пентагона.

"Сьогодні США і союзники провели позаплановий політ за Договором про відкрите небо. Цей політ покликаний підтвердити прихильність США до України та інших країн-партнерів", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, США рішучі у своїй підтримці безпеки європейських країн. Крім того, в Пентагоні додали, що напад Росії на українські військово-морські судна поблизу Керченської протоки є небезпечною ескалацією.

"Сполучені Штати прагнуть до більш тісних відносин з Росією, але цього не може бути, поки її протизаконні і дестабілізуючі дії тривають в Україні та в інших місцях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Український мілітарний портал" повідомляв, що американські літаки Lockheed EP-3E і Boeing OC-135B сьогодні продовжили моніторинг біля окупованого Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в Керченській протоці, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 моряка.

Через агресію РФ в 10 областях України введено воєнний стан, який триватиме до 26 грудня.

Брехня Росії не може вважатися альтернативною точкою зору, - Лінкявічюс Рада припинила дію Договору про дружбу з РФ з 1 квітня 2019 року
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКерченский мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся