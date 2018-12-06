США провели позаплановий політ над Україною через ситуацію в Керченській протоці

Ілюстративне фото (Planespotters.net)

У Пентагоні вважають атаку РФ на українські кораблі біля Керченської протоки небезпечною ескалацією

США сьогодні, 6 грудня 2018 року, провели позаплановий політ над Україною через ситуацію у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Пентагона.

"Сьогодні США і союзники провели позаплановий політ за Договором про відкрите небо. Цей політ покликаний підтвердити прихильність США до України та інших країн-партнерів", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, США рішучі у своїй підтримці безпеки європейських країн. Крім того, в Пентагоні додали, що напад Росії на українські військово-морські судна поблизу Керченської протоки є небезпечною ескалацією.

"Сполучені Штати прагнуть до більш тісних відносин з Росією, але цього не може бути, поки її протизаконні і дестабілізуючі дії тривають в Україні та в інших місцях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Український мілітарний портал" повідомляв, що американські літаки Lockheed EP-3E і Boeing OC-135B сьогодні продовжили моніторинг біля окупованого Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в Керченській протоці, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 моряка.

Через агресію РФ в 10 областях України введено воєнний стан, який триватиме до 26 грудня.