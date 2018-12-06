ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

США провели внеплановый полет над Украиной из-за ситуации в Керченском проливе

Новости » Политика    06.12.2018 - 17:06
США провели внеплановый полет над Украиной из-за ситуации в Керченском проливе
Иллюстративное фото (Planespotters.net)

В Пентагоне считают атаку РФ на украинские корабли возле Керченского пролива опасной эскалацией

США сегодня, 6 декабря 2018 года, провели внеплановый полет над Украиной из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Пентагона.

"Сегодня США и союзники провели внеплановый полет по Договору об открытом небе. Этот полет призван подтвердить приверженность США к Украине и другим странам-партнерам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, США решительны в своей поддержке безопасности европейских стран. Кроме того, в Пентагоне добавили, что нападение России на украинские военно-морские суда вблизи Керченского пролива являются опасной эскалацией.

"Соединенные Штаты стремятся к более тесным отношениям с Россией, но этого не может быть, пока ее противозаконные и дестабилизирующие действия продолжаются в Украине и в других местах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее  "Украинский милитарный портал" сообщал, что американские самолеты Lockheed EP-3E и Boeing OC-135B сегодня продолжили мониторинг возле оккупированного Крыма. 

Как писало РБК-Украина, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 моряка.

Из-за агрессии РФ в 10 областях Украины введено военное положение, оно продлится до 26 декабря.

Ложь России не может считаться альтернативной точкой зрения, - Линкявичюс Рада прекратила действие Договора о дружбе с РФ с 1 апреля 2019 года
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКерченский мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь