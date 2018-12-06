США провели внеплановый полет над Украиной из-за ситуации в Керченском проливе

Иллюстративное фото (Planespotters.net)

В Пентагоне считают атаку РФ на украинские корабли возле Керченского пролива опасной эскалацией

США сегодня, 6 декабря 2018 года, провели внеплановый полет над Украиной из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Пентагона.

"Сегодня США и союзники провели внеплановый полет по Договору об открытом небе. Этот полет призван подтвердить приверженность США к Украине и другим странам-партнерам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, США решительны в своей поддержке безопасности европейских стран. Кроме того, в Пентагоне добавили, что нападение России на украинские военно-морские суда вблизи Керченского пролива являются опасной эскалацией.

"Соединенные Штаты стремятся к более тесным отношениям с Россией, но этого не может быть, пока ее противозаконные и дестабилизирующие действия продолжаются в Украине и в других местах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Украинский милитарный портал" сообщал, что американские самолеты Lockheed EP-3E и Boeing OC-135B сегодня продолжили мониторинг возле оккупированного Крыма.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 моряка.

Из-за агрессии РФ в 10 областях Украины введено военное положение, оно продлится до 26 декабря.