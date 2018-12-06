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Літаки США продовжують моніторинг біля Криму

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 14:06
Літаки США продовжують моніторинг біля Криму
Ілюстративне фото (Planespotters.net)

Два патрульних літака проводять моніторинг ситуації біля півострова

Американські літаки Lockheed EP-3E і Boeing OC-135B сьогодні продовжили моніторинг біля окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".

Повідомляється, що вранці патрульний літак Lockheed EP-3E злетів з авіабази на Криті і попрямував в акваторію Чорного моря. Об 11:55 він розпочав патрулювання поблизу Криму. Пізніше політ в Херсонській області поблизу півострова почав літак Boeing OC-135B в рамках програми "Відкрите небо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбединова. За даними ЗМІ, його затримали за пост п'ятирічної давнини в одній з соціальних мереж.

Також раніше стало відомо, що Російська Федерація проводить військові навчання в Чорноморському регіоні. До навчань залучили підводні човни, розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир". Як наголошується в навігаційному попередженні, військові навчання мають пройти в регіоні в період з 3 по 9 грудня.

 

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