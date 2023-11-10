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Новый американский бомбардировщик B-21 Raider совершил свой первый полет (видео)

США, Пятница 10 ноября 2023 18:51
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Новый американский бомбардировщик B-21 Raider совершил свой первый полет (видео) Архивное фото: Новый американский бомбардировщик B-21 Raider (dvidshub net)
Автор: Дмитрий Браславский

Новейший бомбардировщик B-21 Raider ВВС США, имеющий форму летающего крыла, сегодня совершил свой первый полет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

B-21 покинул завод Northrop ВВС в Палмдейле, штат Калифорния, на рассвете в пятницу. По словам свидетеля Reuters, самолет вылетел около семи утра.

B-21, имеющий ту же форму "летающего крыла", что и его предшественник B-2, сможет доставлять как обычное, так и ядерное оружие по всему миру, используя возможности дозаправки на больших расстояниях в воздухе.

Что известно об этом самолете

Reuters пишет, что каждый самолет будет стоить примерно 750 миллионов долларов с поправкой на инфляцию.

В отчете исследовательской службы Конгресса за 2021 год говорится о том, что ВВС держали другую информацию о ценах в секрете, "что затрудняет проверку предложенной стоимости".

ВВС планируют закупить не менее 100 самолетов и начать замену бомбардировщиков B-1 и B-2. По данным Пентагона, эксплуатация B-1 стоит около 60 000 долларов в час, а B-2 - около 65 000 долларов в час.

Презентация B-21 Raider в США

В конце ноября прошлого года стало известно, что в США представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

Позже глава Пентагона Ллойд Остин официально представил самый современный стратегический бомбардировщик США.

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