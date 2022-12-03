Пентагон представил самый современный стратегический бомбардировщик США (видео)

В Соединенных Штатах представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Его считают самым современным самолетом американских военно-морских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пентагона.

В презентации принял участие министр обороны США Ллойд Остин.

"Разработка B-21 доказывает долгосрочную преданность министерства обороны США созданию передовых средств, которые укрепят способность Штатов сдерживать агрессию сегодня и в будущем", - отметил чиновник.

По словам главы Пентагона, даже самым современным системам ПВО будет сложно обнаружить бомбардировщик.

Первый полет самолета намечен на 2023 год. Испытание пройдет на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.