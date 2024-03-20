США провели испытания новой гиперзвуковой крылатой ракеты

ВВС Соединенных Штатов провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW воздушного базирования в Тихом океане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в ходе испытаний бомбардировщик B-52 покинул остров Гуам в тихом океане и совершил пуск гиперзвуковой крылатой ракеты. В ВВС США испытания назвали успешными, но не раскрыли ее максимальную скорость и дальность полета.
В ходе прошлых испытаний ракета AGM-183 ARRW развивала скорость в пять раз быстрее скорости звука (1191 км/ч). Производителем ракеты является корпорация Lockheed Martin.
США создают гиперзвуковые ракеты
Президент США Джо Байден ранее применил закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия.
Вскоре после этого ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму почти 2 млрд долларов, связанный установкой на эсминце гиперзвукового оружия.
Сообщается, что первый успешный пуск ракеты AGM-183A был произведен в конце 2022 года. При этом в марте 2023 года испытания прошли неудачно.
19 августа 2023 года был совершен новый испытательный запуск ракеты AGM-183 ARRW. В результате испытаний военными и разработчиками были получены ценные сведения о ее возможностях.
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