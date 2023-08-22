США провели новые испытания гиперзвуковой ракеты ARRW
Соединенные Штаты провели новые испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW воздушного базирования у побережья на юге штата Калифорния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.
Сообщается, что запуск был произведен 19 августа со стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress. Отмечается, что в результате испытаний военными и разработчиками были получены ценные сведения о возможностях ракеты ARRW. Производителем ракеты является корпорация Lockheed Martin.
США создают гиперзвуковые ракеты
Президент США Джо Байден ранее применил закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия.
Вскоре после этого ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму почти 2 млрд долларов, связанный установкой на эсминце гиперзвукового оружия.
Сообщается, что первый успешный пуск ракеты AGM-183A был произведен в конце 2022 года. Утверждалось, что она развила скорость, в пять раз превысившую скорость звука, и взорвалась на запланированном участке. В марте 2023 года испытания прошли неудачно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.