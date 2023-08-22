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США провели новые испытания гиперзвуковой ракеты ARRW

Вторник 22 августа 2023 03:27
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США провели новые испытания гиперзвуковой ракеты ARRW Фото: США провели испытания гиперзвуковой ракеты ARRW (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты провели новые испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW воздушного базирования у побережья на юге штата Калифорния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Сообщается, что запуск был произведен 19 августа со стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress. Отмечается, что в результате испытаний военными и разработчиками были получены ценные сведения о возможностях ракеты ARRW. Производителем ракеты является корпорация Lockheed Martin.

США создают гиперзвуковые ракеты

Президент США Джо Байден ранее применил закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия.

Вскоре после этого ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму почти 2 млрд долларов, связанный установкой на эсминце гиперзвукового оружия.

Сообщается, что первый успешный пуск ракеты AGM-183A был произведен в конце 2022 года. Утверждалось, что она развила скорость, в пять раз превысившую скорость звука, и взорвалась на запланированном участке. В марте 2023 года испытания прошли неудачно.

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