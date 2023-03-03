Пентагон усиливает потенциал для производства гиперзвукового оружия

Президент США Джо Байден принял решение применить Закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия и других авиатехнологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Пентагона .

"Президент Джо Байден подписал президентское постановление, разрешающее использовать полномочия раздела III Закона об оборонном производстве (DPA) для восстановления и расширения внутренней гиперзвуковой промышленной базы страны", - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что особое внимание будет уделяться воздушно-реактивным двигателям, передовой авионике, системам наведения, а также составным материалам для гиперзвуковых систем.

В Минобороны США подчеркнули, что решение президента ускорит переход на новый уровень передовых реактивных технологий США.