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Пентагон усиливает потенциал для производства гиперзвукового оружия

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США, Пятница 03 марта 2023 21:29
Пентагон усиливает потенциал для производства гиперзвукового оружия Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Президент США Джо Байден принял решение применить Закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия и других авиатехнологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Пентагона.

"Президент Джо Байден подписал президентское постановление, разрешающее использовать полномочия раздела III Закона об оборонном производстве (DPA) для восстановления и расширения внутренней гиперзвуковой промышленной базы страны", - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что особое внимание будет уделяться воздушно-реактивным двигателям, передовой авионике, системам наведения, а также составным материалам для гиперзвуковых систем.

В Минобороны США подчеркнули, что решение президента ускорит переход на новый уровень передовых реактивных технологий США.

Напомним, США провели первое испытание боевого прототипа гиперзвуковой ракеты.

ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму почти 2 млрд долларов, связанный установкой на эсминце гиперзвукового оружия.

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