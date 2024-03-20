UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США провели випробування нової гіперзвукової крилатої ракети

Фото: США провели випробування гіперзвукової крилатої ракети (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

ВВС Сполучених Штатів провели успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети AGM-183 ARRW повітряного базування в Тихому океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що в ході випробувань бомбардувальник B-52 залишив острів Гуам у тихому океані та здійснив пуск гіперзвукової крилатої ракети. У ВПС США випробування назвали успішними, але не розкрили її максимальної швидкості та дальності польоту.

У ході минулих випробувань ракета AGM-183 ARRW розвивала швидкість у п'ять разів швидше за швидкість звуку (1191 км/год). Виробником ракети є корпорація Lockheed Martin.

США створюють гіперзвукові ракети

Президент США Джо Байден раніше застосував закон про оборонне виробництво з метою розширення бази для розробки, випробувань та виготовлення нових систем гіперзвукової зброї.

Незабаром після цього ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов'язаний з установкою на есмінці гіперзвукової зброї.

Повідомляється, що перший успішний пуск ракети AGM-183A був здійснений наприкінці 2022 року. При цьому у березні 2023 року випробування пройшли невдало.

19 серпня 2023 року було здійснено новий випробувальний запуск ракети AGM-183 ARRW. В результаті випробувань військовими та розробниками були отримані цінні відомості про її можливості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРакетиПентагон