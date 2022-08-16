США провели випробування балістичної ракети після відстрочки через Китай

У вівторок, 16 серпня, в США пройшов випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Випробування пройшли пізніше ніж планувалося через напружену ситуацію навколо Тайваню, яку створив Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування глобальних ударів ВПС США .

За інформацією командування, запуск відбувався з бази космічних сил Ванденберг, яка знаходиться в штаті Каліфорнія. Він був необхідний для того, щоб продемонструвати готовність ядерних сил США і забезпечити впевненість у смертоносності та ефективності національного ядерного стримування.

Ракета пролетіла трохи менше 7 тисяч кілометрів до Маршаллових островів. Таким чином американці перевірили точність і надійність міжконтинентальних балістичних ракет.

"Цей запланований випробувальний пуск демонструє, як парк міжконтинентальних балістичних ракет нашої країни демонструє нашу готовність і надійність системи озброєння", - заявив полковник Кріс Круз.

При цьому майор Арманд Вонг підкреслив, що випробувальний запуск не був реакцією на світові події, оскільки процес підготовки почався трохи менше року тому.

Варто зауважити, що Minuteman III знаходиться на озброєнні США з 1970 року і є єдиною МБР шахтного базування у американських ЗС. Найближчим аналогом цієї балістичної ракети є російський "Тополя".

Максимальна дальність польоту, яку вдалося досягти в ході випробувань, становить 8500 кілометрів. Станом на 2008 рік на озброєнні США перебували 450 таких ракет.