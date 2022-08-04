США відтермінували випробування балістичної ракети через ситуацію навколо Тайваню, - WSJ

Адміністрація Байдена прийняла рішення відстрочити випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III для того, щоб уникнути посилення напруги навколо Тайваню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі The Wall Street Journal заявили американські чиновники.

За інформацією видання, США планували провести запуск ракети Minuteman III на цьому тижні з військової бази в Каліфорнії.

Представник оборонного відомства США до коментарі WSJ заявив, що глава Пентагону Ллойд Остін наказав відкласти випробування, щоб уникнути подальшого загострення відносин з Китаєм.

"Це давно заплановане випробування, але його відклали, щоб усунути будь - які непорозуміння, враховуючи дії КНР навколо Тайваню", - сказав чиновник Міноборони США.

При цьому чиновники за інформацією ще одного неназваного американського чиновника, відстрочка може тривати 10 днів.

Варто зауважити, що в березні Пентагон також відстрочив випробування Minuteman III. Тоді таке рішення прийняли, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах з Росією після вторгнення країни-агресора в Україну і заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія забезпечує "особливу бойову готовність" своїх ядерних сил.

Minuteman III - це міжконтинентальна балістична ракета США шахтного базування. Її запуск проводиться тільки з бункера. Найближчим аналогом ракети є російський "Тополь". Всього на озброєнні американської армії знаходяться понад 450 таких ракет.

Американці проводять випробування кілька разів на рік для того, щоб перевірити надійність використання даного озброєння.