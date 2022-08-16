США провели испытания баллистической ракеты после отсрочки из-за Китая

Во вторник, 16 августа, в США прошел испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Испытания прошли позже чем планировалось из-за напряженной ситуации вокруг Тайваня, которую создал Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование глобальных ударов ВВС США .

По информации Командования, запуск происходил с базы космических сил Ванденберг, которая находится в штате Калифорния. Он был необходим для того, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в смертоносности и эффективности национального ядерного сдерживания.

Ракета пролетела чуть менее 7 тысяч километров до Маршалловых островов. Таким образом американцы проверили точность и надежность межконтинентальных баллистических ракет.

"Этот запланированный испытательный пуск демонстрирует, как парк межконтинентальных баллистических ракет нашей страны демонстрирует нашу готовность и надежность системы вооружения", - заявил полковник Крис Круз, командир 576-й летно-испытательной эскадрильи.

При этом майор Арманд Вонг подчеркнул, что испытательный запуск не был реакцией на мировые события, поскольку процесс подготовки начался чуть менее года назад.

Стоит заметить, что Minuteman III находится на вооружении США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования у американских ВС. Ближайшим аналогом этой баллистической ракеты является российский "Тополь".

Максимальная дальность полета, которую удалось достичь в ходе испытаний, составляет 8500 километров. По состоянию на 2008 год на вооружении США находились 450 таких ракет.