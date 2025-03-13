США против замороженного конфликта между Украиной и Россией, - Ермак

"Мы очень четко говорили, что мы никогда не пойдем на замороженный конфликт. Мы точно против, и тут наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами. Они тоже против замороженного конфликта, они тоже против так называемого "Минска-3" или каких-то договоренностей по типу Будапештского меморандума", - отметил Ермак.

Он добавил, что встреча Украины и США в Саудовской Аравии была очень успешной. Но это только начало. Украине все еще предстоит сделать большую работу.

По словам Ермака, Украина постоянно информирует европейских партнеров о том, что происходит в контексте мирного процесса. В частности, Киев и Вашингтон договорились, что представители Европы будут принимать участие в мирном процессе.