США проти замороженого конфлікту між Україною та Росією, - Єрмак

"Ми дуже чітко говорили, що ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші позиції повністю збігаються з американськими партнерами. Вони теж проти замороженого конфлікту, вони теж проти так званого "Мінська-3" або якихось домовленостей на кшталт Будапештського меморандуму", - зазначив Єрмак.

Він додав, що зустріч України та США в Саудівській Аравії була дуже успішною. Але це тільки початок. Україні все ще належить зробити велику роботу.

За словами Єрмака, Україна постійно інформує європейських партнерів про те, що відбувається в контексті мирного процесу. Зокрема, Київ і Вашингтон домовилися, що представники Європи братимуть участь у мирному процесі.