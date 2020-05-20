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У США прорвали дві дамби: евакуювали 10 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події     20.05.2020 - 14:57
У США прорвали дві дамби: евакуювали 10 тис. осіб
Фото: наслідки після прориву дамби в Мічигані (twitter com NewsKali)

Одна з дамб була визнана такою, що знаходиться в незадовільному стані ще у 2018 році

У США в штаті Мічиган через сильні зливи прорвало дві дамби. У результаті інциденту евакуювали близько 10 тис. осіб.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, в американському штаті Мічиган після прориву двох дамб через сильні зливи впродовж декількох днів евакуювали близько 10 тис. мешканців. Одна з дамб, яка була збудована у 1924 році, була визнана такою, що знаходиться в незадовільному стані ще у 2018 році. Однак стан іншої дамби, збудованої у 1925 році, визнаний задовільним.

Крім того, метеорологи вже попередили про загрозу повені в районах біля річки Тіттабавассе. Зазначається, що у деяких частинах округу Мідланд, що за 209 км від Детройту, рівень води може піднятися до позначки 2,7 метра.

Нагадаємо, у Курагинському районі Красноярського краю (РФ) у результаті прориву дамби загинули 15 осіб. Також ще 13 зникли безвісті. Через прорив вода затопила вагончики, в яких жили до 80 робочих.

Також РБК-Україна повідомляло, що в січні 2019 року в результаті пошкодження сховища на залізорудній шахті стався прорив дамби в бразильському Брумадінью. Прорив стався опівдні, селева маса накрила адміністративну територію шахти, де обідали сотні робітників.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати Америкиевакуація
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