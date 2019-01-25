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У Бразилії прорвало дамбу, 200 осіб вважаються зниклими безвісти

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 23:14
У Бразилії прорвало дамбу, 200 осіб вважаються зниклими безвісти
Фото: поліція Бразилії (facebook.com/pmerjoficial)

Четверо постраждалих в результаті НП доставлені в лікарню

Щонайменше 200 осіб вважаються зниклими без вісті після прориву дамби, що стримує воду з відходами металургійної промисловості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Повідомляється, що в районі НП у момент прориву працювали люди. Їх доля поки невідома.

Так, у свою чергу, в міністерстві охорони здоров'я Бразилії повідомили, що вже підготували 150 місць у клініках для місцевих жителів, які могли постраждати через інцидент.

Президент Бразилії Жаир Болсонару в Twitter висловив співчуття у зв'язку з подією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у бразильському штаті Ріо-де-Жанейро у суботу, 10 листопада, через сильну зливу стався зсув, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.

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