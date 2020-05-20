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В США прорвали две дамбы: эвакуировали 10 тыс. человек

Новости » Происшествия     20.05.2020 - 14:57
В США прорвали две дамбы: эвакуировали 10 тыс. человек
Фото: последствия после прорыва дамбы в Мичигане (twitter com NewsKali)

Одна из дамб была признана такой, что находится в неудовлетворительном состоянии еще в 2018 году

В США в штате Мичиган из-за сильных ливней прорвало две дамбы. В результате инцидента эвакуировали около 10 тыс. человек.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, в американском штате Мичиган после прорыва двух дамб из-за сильных ливней в течение нескольких дней эвакуировали около 10 тыс. жителей. Одна из дамб, которая была построена в 1924 году, была признана такой, что находится в неудовлетворительном состоянии еще в 2018 году. Однако состояние другой дамбы, построенной в 1925 году, признанно удовлетворительным.

Кроме того, метеорологи уже предупредили об угрозе наводнения в районах возле реки Титтабавассе. Отмечается, что в некоторых частях округа Мидланд, что за 209 км от Детройта, уровень воды может подняться до отметки 2,7 метра.

Напомним, в Курагинському районе Красноярского края (РФ) в результате прорыва дамбы погибли 15 человек. Также еще 13 пропали без вести. Из-за прорыва вода затопила вагончики, в которых жили до 80 рабочих.

Также РБК-Украина сообщало, что в январе 2019 года в результате повреждения хранилища на железорудной шахте произошел прорыв дамбы в бразильском Брумадинью. Прорыв произошел в полдень, селева масса накрыла административную территорию шахты, где обедали сотни рабочих.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкиэвакуация
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