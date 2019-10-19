У Росії через прорив дамби загинули 10 осіб

Фото: артіль на річці Сейба (з відкритих джерел)

Стався прорив дамби технологічної водойми золотодобувної артілі

У Курагинському районі Красноярського краю (РФ) у результаті прориву дамби загинули 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Регіональне управління МНС повідомило, що в районі населеного пункту Щетинкино на річці Сейба стався прорив дамби технологічного водойми золотодобувної артілі. Це сталося близько 06:00 за місцевим часом (02:00 за Києвом).

Вода затопила два робочих гуртожитка тимчасового типу. До ліквідації наслідків події привернули 270 чоловік і 50 одиниць техніки, у тому числі авіацію, уточнює агентство.

"На золотодобувній копальні розмило дамбу і водою зруйнувало кілька балків, в яких знаходилися робочі", - повідомили в регіональному управлінні Слідчого комітету. На місце події відправили оперативно-слідчу групу, обставини загибелі робочих з'ясовуються. Постраждати могли ще близько 20 осіб.

Раніше повідомлялося, що на території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку прогримів вибух, в результаті інциденту загинув гірник.

РБК-Україна писало, що в результаті прориву дамби в Бразилії загинуло 176 людей.