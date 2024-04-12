США предлагают использовать прибыль от замороженных активов РФ для помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Страны G7 разделились во мнениях по поводу того, что делать с российскими активами на 260 млрд евро, замороженными западными странами после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Вашингтон поддержал идею конфискации всех резервов и передачи их Украине, а европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки. Страны ЕС предпочли бы передать Киеву только прибыль, полученную от базовых активов. Но вопрос об использовании российских резервов для помощи Киеву стал более актуальным в последние месяцы, поскольку война идет уже третий год, а дополнительная помощь Украине со стороны США задерживается в Конгрессе.

"Мы находимся на том этапе, когда необходимо изучить все возможные пути для максимизации стоимости иммобилизованных резервов для Украины. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем", - заявил заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.

Он добавил, что предложение США предполагает перечисление "текущей стоимости будущего потока процентов по иммобилизованным активам, либо через облигации, либо через кредит".

Он отметил, что европейцы уже продемонстрировали готовность перечислять Украине проценты от резервов на полугодовой основе. Однако есть способы "увеличить ценность этих потоков доходов с течением времени".

"Вместо того чтобы просто перечислять ежегодную прибыль от резервов... концептуально можно перечислять прибыль за 10 лет или за 30 лет. Приведенная стоимость этих прибылей складывается в очень большую цифру", - заявил Сингх.

Это предложение должно быть обсуждено министрами финансов стран "Большой семерки" в кулуарах весенней встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне на следующей неделе.

Сингх сказал, что цель состоит в том, чтобы принять решение по этому вопросу на ежегодном саммите лидеров "Большой семерки" в июне.

Большая часть замороженных российских денег находится в ЕС, включая примерно 190 млрд евро в активах российских центральных банков, хранящихся в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг, расположенном в Брюсселе. С начала войны они принесли прибыль в размере 3,85 млрд евро, и страны ЕС обсуждали возможность направить эти доходы на помощь Украине.