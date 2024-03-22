В ЕС согласовали передачу доходов от замороженных активов РФ

В четверг, 21 марта, лидеры Европейского Союза согласились конфисковать значительную часть сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, и передать их Украине. Соглашение было заключено после почти года переговоров по правовой основе эффективного секвестра 190 миллиардов евро, хранящихся в бельгийской финансовой компании Euroclear.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Пока о распределении средств ничего не решено, однако предложение заключалось в том, чтобы использовать 90% на военные нужды и 10% на реконструкцию с возможностью перенаправления части денег на финансирование ЕС миротворческих миссий во всем мире для удовлетворения потребностей Венгрии.

Этот шаг все еще не лишен юридического риска, говорится в сообщении. Есть возможность, что деньги придется вернуть в случае начала судебного иска со стороны России.

Кремль уже прокомментировал этот шаг, называя его грубым нарушением международного права. Однако дипломаты Европейского Союза согласились с тем, что доходы или проценты, полученные от замороженных активов, будут использованы в Украине.

Такое решение было принято после призыва президента Украины Владимира Зеленского увеличить поддержку Украины, чтобы оградить восточные города от российской бомбардировки.

"Агрессор должен заплатить самую высокую цену за войну, это закон", - подчеркнул Зеленский в видеообращении к лидерам ЕС.

На саммите лидеры ЕС усилили стремление Украины и Молдовы стать членами блока, согласившись ускорить комиссию начать переговоры.

"Если будет достаточной поддержки Украины, это покажет друзьям Путина, что ее будет достаточно, даже если этот сумасшедший прикажет распространить агрессию на другие европейские страны", - отметил Зеленский.