У МінТОТ розповіли, які питання вирішили у регіонах під час воєнного стану

Фото: Георгій Тука (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Туки, під час воєнного стану в регіонах з’явились плани дій для держустанов, яких не було раніше

За час дії воєнного стану в 10 регіонах України змогли значно посилити рівень підготовленості до можливої атаки з боку Росії. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

За його словами, наразі підготовка до негативних впливів з боку РФ є значно вищою, ніж на Донбасі у 2014 році.

"Я очікував, що ситуація буде гіршою. Але виявилось, що державні регіональні установи зробили певні висновки з подій на Сході. І зараз на регіональному рівні підготовка до можливих негативних впливів з боку РФ є значно вищою, ніж це було на Донеччині та Луганщині у 2014 році", - повідомив Тука.

Чиновник підкреслив, що під час дії воєнного стану в регіонах з’явились плани дій для державних установ, яких не було раніше.

"Під час окупації на сході люди зіткнулись з тим, що архіви Пенсійного фонду залишились на окупованих територіях. Це завдало величезних проблем, адже розрахунки пенсій для переселенців ґрунтуються саме на паперових справах. Але це верхівка айсбергу. Люди навіть не здогадуються про величезну кількість архівів щодо особистих справ, ліній комунікацій щодо водо- та енергопостачання", - сказав він.

За словами Туки, під час дії воєнного стану архіви з регіонів не вивозились, але був напрацьований алгоритм, який дозволить у разі необхідності в найкоротші терміни евакуювати дані архіви.

"Мені це підтвердили люди, які займаються цим питанням. Я розмовляв з людьми з Харківщини, з Запоріжжя та з Дніпра. Не знаю щодо Херсонської області, але, думаю, що Херсонщина так само", - додав він.

Заступник міністра уточнив, що алгоритми евакуації документів в екстреній ситуації мають бути розроблені в кожному регіоні.

Нагадаємо, Тука вважає, що воєнний стан в Україні необхідно продовжити.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні в Україні останній день дії воєнного стану в десяти областях країни.

Зазначимо, що РНБО у середу збереться для вирішення питання щодо можливого продовження воєнного стану у державі.