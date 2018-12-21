Чорне море не належить Росії, - міністр оборони Британії

Фото: Гевін Вільямсон (VanHuy NGUYEN flickr)

Вільямсон зазначив, що напруженість в Азовському морі залишається високою після того, як минулого місяця Росія захопила три українських військово-морських судна

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що Чорне море не належить Росії і що Великобританія відправила туди корабель Королівського флоту, щоб показати, що Київ не один. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Вільямсон зазначив, що напруженість в Азовському морі залишається високою після того, як минулого місяця Росія захопила три українських військово-морських судна і їх команди.

"Причина того, що корабель HMS Echo тут, полягає в тому, що ми в першу чергу хочемо продемонструвати солідарність з Україною, і той факт, що Україна не самотня", - сказав Вільямсон.

"Але також демонструємо наше право мати можливість заходити в такі порти, як Одеса, про свободу судноплавства, свободу пересування військово-морського флоту, про можливості діяти в Чорному морі", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Російська Федерація значно посилила угруповання своїх військ в Азовському морі.

Також раніше повідомлялося, що Росія посилює військову присутність в Азовському морі. Російський ракетний фрегат з вертольотом на борту рухається в напрямку Азовського моря. Фрегат рухався в 1,5 морської милі від берега в районі Феодосії в окупованому Криму.