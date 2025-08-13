RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

США продолжат продавать оружие для Украины независимо от результата переговоров, - Axios

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты продолжат продавать оружие странам НАТО для Украины, даже если переговоры с РФ не дадут ожидаемого результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Даже если дипломатические усилия не будут иметь успеха, (президент США Дональд - ред.) Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины", - отметил неназванный американский чиновник.

Он также подчеркнул, что даже если риторика Трампа иногда звучит пророссийской, то это лишь потому, что американский лидер верит, что подобные месседжи помогут заключить сделку с РФ.

"Он до сих пор зол на (российского диктатора Владимира - ред.) Путина. Ему действительно это надоело", - добавил источник в Белом доме.

Собеседник Axios добавил, что общее мнение в администрации Трампа в течение последних месяцев таково, что США и союзники могут ослабить российскую экономику за считанные дни.

"Но если ему придется выбирать сторону, Трамп начнет бить по российской экономике", - добавил высокопоставленный чиновник США.

 

Переговоры Трампа и Путина

Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Принимать встречу будет Анкоридж, крупнейший город Аляски. Как писало CNN со ссылкой на источники, Трамп и Путин встретятся в городе на американской военной базе Элмендорф - Ричардсон.

По данным WSJ, на встрече Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.

В то же время, лидеры стран ЕС и Украины выдвинули свое предложение по мирному урегулированию для переговоров американского и российского лидеров.

Больше подробностей о предстоящей встрече - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп