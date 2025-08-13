США продолжат продавать оружие для Украины независимо от результата переговоров, - Axios

Соединенные Штаты продолжат продавать оружие странам НАТО для Украины, даже если переговоры с РФ не дадут ожидаемого результата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
"Даже если дипломатические усилия не будут иметь успеха, (президент США Дональд - ред.) Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины", - отметил неназванный американский чиновник.
Он также подчеркнул, что даже если риторика Трампа иногда звучит пророссийской, то это лишь потому, что американский лидер верит, что подобные месседжи помогут заключить сделку с РФ.
"Он до сих пор зол на (российского диктатора Владимира - ред.) Путина. Ему действительно это надоело", - добавил источник в Белом доме.
Собеседник Axios добавил, что общее мнение в администрации Трампа в течение последних месяцев таково, что США и союзники могут ослабить российскую экономику за считанные дни.
"Но если ему придется выбирать сторону, Трамп начнет бить по российской экономике", - добавил высокопоставленный чиновник США.
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Принимать встречу будет Анкоридж, крупнейший город Аляски. Как писало CNN со ссылкой на источники, Трамп и Путин встретятся в городе на американской военной базе Элмендорф - Ричардсон.
По данным WSJ, на встрече Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.
В то же время, лидеры стран ЕС и Украины выдвинули свое предложение по мирному урегулированию для переговоров американского и российского лидеров.
