Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

США продовжать продавати зброю для України незалежно від результату переговорів, - Axios

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати продовжать продавати зброю країнам НАТО для України, навіть якщо переговори з РФ не дадуть очікуваного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Навіть якщо дипломатичні зусилля не матимуть успіху, (президент США Дональд – ред.) Трамп продовжить продавати зброю країнам НАТО для України", - зазначив неназваний американський чиновник.

Він також підкреслив, що навіть якщо риторика Трампа інколи звучить проросійською, то це лише тому, що американський лідер вірить, що подібні меседжі допоможуть укласти угоду з РФ.

"Він досі розлючений на (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна. Йому дійсно це набридло", - додало джерело у Білому домі.

Співрозмовник Axios додав, що загальна думка у адміністрації Трампа протягом останніх місяців така, що США та союзники можуть ослабити російську економіку за лічені дні.

"Але якщо йому доведеться обирати сторону, Трамп розпочне бити по російській економіці", - додав високопосадовець США.

Переговори Трампа і Путіна

Трамп анонсував зустріч з Путіним на Алясці 15 серпня. Прийматиме зустріч Анкоридж, найбільше місто Аляски. Як писало CNN із посиланням на джерела, Трамп і Путін зустрінуться в місті на американській військовій базі Елмендорф – Річардсон.

За даними WSJ, на зустрічі Путін може висунути Трампу ультиматум – визнати окуповані території України російськими в обмін на виведення військ агресора з інших районів та областей.

Водночас, лідери країн ЄС та Україна висунули свою пропозицію щодо мирного врегулювання для переговорів американського та російського лідерів.

Більше подробиць про майбутню зустріч – читайте у матеріалі РБК-Україна.

