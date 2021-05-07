Блінкен назвав продуктивною свою поїздку в Україну

За його словами, США "сповнені рішучості перед обличчям російської агресії" і готові підтримати проведення реформ на Україні



"Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся", - зазначив політик.



Раніше Блінкен сказав, що США розгляне будь-який запит України на надання військової допомоги. Пентагон в цьому контексті є ключовим партнером України.

Також, за його словами, США сподіваються, що Росія не вдасться до повномасштабного нападу на Україну. Інакше РФ без наслідків не залишиться.