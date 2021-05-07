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Блінкен назвав продуктивною свою поїздку в Україну

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 06:00
Блінкен назвав продуктивною свою поїздку в Україну Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (twitter.com/SecBlinken)
Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в Києві 6 травня.

Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, США "сповнені рішучості перед обличчям російської агресії" і готові підтримати проведення реформ на Україні

"Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся", - зазначив політик.

Раніше Блінкен сказав, що США розгляне будь-який запит України на надання військової допомоги. Пентагон в цьому контексті є ключовим партнером України.

Також, за його словами, США сподіваються, що Росія не вдасться до повномасштабного нападу на Україну. Інакше РФ без наслідків не залишиться.

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