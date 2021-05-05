Росію потрібно змусити виконувати міжнародні зобов'язання, - Блінкен
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що на Росію потрібно чинити тиск. В Держдепі також зазначили, що Кремль має припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму.
Блінкен закликав союзників США до консолідованої роботи по Росії.
"Нам потрібно працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, залучати Росію до відповідальності за її дії і чинити тиск на Москву дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", - написав глава Держдепу.
Своєю чергою представник Держдепу США Нед Прайс зазначив у Twitter, що Росія має виконувати свої зобов'язання щодо мінських домовленостей і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також має припинити незаконну окупацію Криму.
У середині квітня 46-й президент США під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував йому провести особисту зустріч у третій країні.
Нагадаємо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.
Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Путіна і Байдена планується на це літо, але точної дати поки немає.