США готові посилити партнерство з Україною у сфері безпеки, - Держдеп
Сполучені Штати підтверджують підтримку України на тлі російської агресії. Вашингтон висловлює готовність посилювати партнерство у сфері безпеки і оборони.
Портер підкреслила, що Сполучені Штати продовжать працювати з Україною «для досягнення нею євроатлантичних устремлінь.
"У Києві держсекретар підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету України та її територіальної цілісності, особливо на тлі поточної російської агресії. Ми продовжимо зміцнювати наше партнерство-партнерство у сфері безпеки - з Україною, щоб вона могла захистити себе в умовах агресії", - повідомила представник Держдепартаменту.
Водночас вона нагадала про необхідність для України подальшого прогресу у проведенні реформ, а також у боротьбі з внутрішніми загрозами, які створює корупція.
Портер додала, що США разом з міжнародними партнерами закликають українську владу забезпечити належне Корпоративне управління державними підприємствами.
Раніше держсекретар Ентоні Блінкен заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в Києві 6 травня.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив американського колегу Джо Байдена відвідати Україну цього року.