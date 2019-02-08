У Палаті представників США заявили про неефективність санкцій проти Росії

Фото: конгрес США (clayhiggins.house.gov)

Росія навчилася того, як знизити залежність від Заходу

Учасники комітету Палати представників Конгресу США з фінансових питань опублікували меморандум, в якому зазначається неефективність санкцій США щодо Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Конгресу.

"Багато експертів відзначають, що відсутність єдиної позиції в адміністрації США з російської проблеми і про те, якою повинна бути політика щодо Москви, а також відсутність послідовної стратегії і позиції Білого дому з Росії підірвали ефективність антиросійських санкцій", - зазначають представники комітету.

"Росія навчилася того, як знизити залежність від Заходу, її компанії знайшли спосіб виживати при обмеженому доступі до фінансів в той час, як Москва налагоджує ділові і політичні зв'язки з країнами, такими як Китай, Індія і Саудівська Аравія", - зазначено в документі.

Раніше повідомлялося, що глави міністерств закордонних справ країн ЄС на засіданні в лютому не прийматимуть висновок щодо ситуації в Україні.

Після цього Волкер заявив, що США та ЄС розглядають можливість прийняття додаткових санкцій проти Росії, якщо влада країни не звільнять затриманих в Керченській протоці українських моряків.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову. Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків і політв'язнів РФ. Також у документі засуджується будівництво Керченського мосту, який порушує територіальну цілісність України; обшуки українських суден в Азовському морі.