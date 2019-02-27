Глави МЗС 11 країн закликають Захід не забувати про російську анексію Криму

Фото: прапори країн (European Union 2015 - European Parliament)

Міністри закликають РФ дотримуватись міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення свободи навігації

Міністри закордонних справ (МЗС) Британії, України, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Швеції, Данії, Канади, Румунії та Чехії закликали не забувати про російську анексію Криму. Про повідомляє РБК-Україна, посилаючись The Guardian.

Міністри наголосили про значне погіршення ситуації з правами людини у Криму, свавільні затримання і арешти, зникнення людей і тортури. Зокрема, міністри закликали РФ звільнити українських моряків.

"Санкції та політика невизнання анексії державами-членами ЄС, НАТО та G7 відображають наші спільні зусилля і нашу відмову визнати, що незаконна окупація будь-якої території суверенної країни може стати нормою в ХХІ столітті" - йдеться у статті.

Міністри закликають РФ дотримуватись міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення свободи навігації.

"Події, що відбувалися в Криму п'ять років тому, ще раз навчили нас, що ми не можемо вважати нашу безпеку і свободу само собою зрозумілим. Інший урок полягає в тому, що ми повинні зміцнювати стійкість наших суспільств до різних форм атак і втручання" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що США і Європейський союз визнають необхідність подальших санкції проти РФ. За його словами, США і Євросоюз стежать за ситуацією щодо дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Раніше повідомлялось, що Україна розраховує, що Європейський союз, незважаючи на всі перешкоди, продовжуватиме відводити Україні центральне місце у порядку денному, сприяти реформам та буде разом боротися проти агресії Росії.