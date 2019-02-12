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ЄС і США готують санкції проти РФ у відповідь на затримання українських моряків

Новини » Політика    12.02.2019 - 19:39
ЄС і США готують санкції проти РФ у відповідь на затримання українських моряків
Ілюстративне фото (УНІАН)

Санкції можуть бути введені до кінця березня

Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.

Телеканал з посиланням на джерела повідомив, що Британія і її європейські союзники закликають до того, щоб обмежувальні заходи щодо РФ були озвучені Брюсселем в майбутні тижні.

Крім того, газета Financial Times повідомляє, що санкції проти РФ будуть обговорені вже на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в наступний понеділок. Відзначається, що обмежувальні заходи можуть бути введені протягом двох місяців, до кінця березня.

Чиновник ЄС заявив FT, що санкції будуть спрямовані у відношенні фізичних і юридичних осіб, причетних до затримання українських суден у Керченській протоці.

При цьому раніше повідомлялося, що глави міністерств закордонних справ країн ЄС на засіданні в лютому не прийматимуть висновок щодо ситуації в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу обговорять ситуацію в Україні. Крім того, на порядку денному буде обговорюватися питання розширення пакету санкцій проти Росії, мобілізація підтримки держав-членів ЄС в контексті звільнення українських моряків.

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що США мають намір в лютому переглянути санкції відносно Москви, які були введені після анексії Криму.

 

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Теми: Санкції проти РФ
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