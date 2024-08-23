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США продадут Румынии и Норвегии ракеты на сотни миллионов долларов

Вашингтон, Пятница 23 августа 2024 12:11
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США продадут Румынии и Норвегии ракеты на сотни миллионов долларов Фото: США одобрили продажу Румынии и Норвегии ракет на сотни миллионов долларов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США одобрили продажу ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 для Румынии и Норвегии. Суммы контрактов составляют сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Румынии передовых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 (AMRAAM) и соответствующего оборудования. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны выдало необходимую сертификацию.

Как отмечается, правительство Румынии обратилось к США с просьбой купить 186 ракет средней дальности AIM-120C-8 и четырех секций наведения. В контракт также включено вспомогательное оборудование.

Примерная общая стоимость составляет 592 млн долларов.

Также Госдеп США разрешил продажу ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 Норвегии. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона предоставило необходимые сертификаты.

Норвегия запросила закупку 100 усовершенствованных ракет AMRAAM-ER, а также четырех секций наведения AMRAAM AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования. Сумма контракта составляет 405 млн долларов.

Напомним, ранее США разрешили продажу Германии около 600 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Также РБК-Украина сообщало, что США готовы предоставить Украине авиационные ракеты JASSM для истребителей F-16. По данным изданиям Politico, для этого нужно проделать много работы, в частности установить, есть ли у Украины самолеты, которые смогут использовать JASSM для целей на расстоянии около 370 километров.

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