США продадуть Румунії та Норвегії ракети на сотні мільйонів доларів

США схвалили продаж ракет класу "повітря-повітря" AIM-120 для Румунії та Норвегії. Суми контрактів становлять сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Пентагону.

Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого продажу уряду Румунії передових ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 (AMRAAM) та відповідного обладнання. Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію.

Як зазначається, уряд Румунії звернувся до США з проханням придбати 186 ракет середньої дальності AIM-120C-8 і чотирьох секцій наведення. До контракту також включили допоміжне обладнання.

Орієнтовна загальна вартість становить 592 млн доларів.

Також Держдеп США дозволив продаж ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120 Норвегії. Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони Пентагону надало необхідні сертифікати.

Норвегія запросила закупівлю 100 вдосконалених ракет AMRAAM-ER, а також чотирьох секцій наведення AMRAAM AIM-120C-8 і супутнього обладнання. Сума контракту становить 405 млн доларів.