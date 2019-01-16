США почнуть вихід з ДРСМД 2 лютого

Фото: Андреа Томпсон (US Department of State)

Процес виходу з договору займе півроку

США 2 лютого почнуть процес виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомила в середу заступник держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон, передає РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними агентства, процес виходу США з договору займе півроку.

Томпсон звинуватила Росію в порушенні ДРСМД. Вона додала, що в ході російсько-американських консультацій щодо ДРСМД, які відбулися у вівторок у Женеві, прориву досягнуто не було.

Американську делегацію на консультаціях очолювала заступник голови Держдепу Андреа Томпсон.

Вона запевнила, що двері для діалогу США і Росії стратегічної стабільності відкриті.

Нагадаємо, НАТО готове до військових дій при вирішенні конфлікту навколо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.