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Столтенберг заявив про готовність НАТО до військових заходів у вирішенні питання ДРСМД

Новини » Політика    10.01.2019 - 14:50
Столтенберг заявив про готовність НАТО до військових заходів у вирішенні питання ДРСМД
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

При цьому в НАТО назвали діалог з Росією кращим варіантом

НАТО готове до воєнних дій при вирішенні конфлікту навколо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це в четвер заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Аbc nyheter.

"Дії в роботі над договором про скорочення озброєнь можуть носити військовий характер, але ми можемо знайти новий підхід", - сказав Столтенберг.

Він також нагадав про ультиматум, який висунули РФ за невиконання умов договору.

Однак, за його словами, діалог з Росією залишається кращим варіантом

"Поки НАТО стоїть на міцних і сильних позиціях, ми можемо вести діалог з Росією. Це я засвоїв з норвезької політики", - повідомив політик.

Нагадаємо, 4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Пізніше уряд Німеччини вітало рішення Сполучених Штатів відкласти вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і додав, що тепер доля договору залежить від Росії. Також Йенс Столтенберг закликав Москву до виконання ДРСМД.

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