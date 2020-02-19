Польща закликала РФ припинити агресію проти України

Ілюстративне фото: прапори України і Польщі (poland.gov.pl)

Наступ бойовиків поблизу Золотого шкодить динаміці врегулювання конфлікту

У зв’язку з останніми подіями на Донбасі Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі закликало Росію припинити агресію проти України. Про це повідомляє прес-служба МЗС Польщі.

Як повідомляється, МЗС Польщі закликає Росію припинити агресію проти України та вивести збройні формування з окупованої частини Донбасу і беззастережно виконати мінські угоди. Як наголосили у відомстві, наступ поблизу Золотого шкодить динаміці врегулювання конфлікту.

"Атаки з боку підтримуваних Росією незаконних збройних формувань відбуваються в період, коли завдяки зусиллям в рамках нормандського формату і конструктивній позиції президента Володимира Зеленського, процес врегулювання конфлікту набув нової динаміки", - зазначили в МЗС Польщі.

Також РБК-Україна повідомляло, у штабі операції Об'єднаних сил на Донбасі розповіли про стан українських військових, яких було поранено під час вчорашнього наступу на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, країни-учасниці Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, бій на Донбасі, поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, закінчився, в результаті цього один загинув один та поранені п'ятеро українських бійців.