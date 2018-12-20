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США закликали РФ звільнити кримськотатарського активіста Бекірова

Новини » Політика    20.12.2018 - 20:44
США закликали РФ звільнити кримськотатарського активіста Бекірова
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

У посольстві відзначили важкий стан здоров'я активіста

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало звільнити кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter дипломатичного представництва. 

У посольстві відзначили важкий стан здоров'я Бекірова, а також те, що РФ не надає йому належну медичну допомогу. 

"Ми закликаємо Росію звільнити Едема Бекірова, стан здоров‘я якого дуже важкий, і йому не надають медичну допомогу. Ми стоїмо разом з усіма несправедливо затриманими українськими політв‘язнями та закликаємо Росію звільнити їх негайно", - йдеться в повідомленні. 

США закликали РФ звільнити кримськотатарського активіста БекіроваНагадаємо, представництво ЄС в Україні закликало звільнити кримськотатарського активіста Едема Бекірова та відзначило погіршення його стану здоров'я. 

Зазначимо, 19 грудня Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ).

Бекірова затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня. Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів. Наступного дня його заарештували на два місяці. 

Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти у слідчому ізоляторі у анескованому Криму. Він є інвалідом першої групи.

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