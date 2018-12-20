США призвали РФ освободить крымскотатарского активиста Бекирова

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

В посольстве отметили тяжелое состояние здоровья активиста

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter дипломатического представительства.

В посольстве отметили тяжелое состояние здоровья Бекирова, а также то, что РФ не предоставляет ему необходимую медицинскую помощь.

"Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно", - говорится в сообщении.

Напомним, представительство ЕС в Украине призвало освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и отметило ухудшение его состояния здоровья.

Отметим, 19 декабря Бекирову предъявили обвинения в оккупированном Крыму. Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).

Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.

Позже стало известно, что Бекиров может умереть в следственном изоляторе в анескованому Крыму. Он является инвалидом первой группы.