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США призвали РФ освободить крымскотатарского активиста Бекирова

Новости » Политика    20.12.2018 - 20:44
США призвали РФ освободить крымскотатарского активиста Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

В посольстве отметили тяжелое состояние здоровья активиста

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter дипломатического представительства.

В посольстве отметили тяжелое состояние здоровья Бекирова, а также то, что РФ не предоставляет ему необходимую медицинскую помощь.

"Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно", - говорится в сообщении.

США призвали РФ освободить крымскотатарского активиста БекироваНапомним, представительство ЕС в Украине призвало освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и отметило ухудшение его состояния здоровья.

Отметим, 19 декабря Бекирову предъявили обвинения в оккупированном Крыму. Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).

Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.

Позже стало известно, что Бекиров может умереть в следственном изоляторе в анескованому Крыму. Он является инвалидом первой группы.

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