У окупованому Криму пред'явили звинувачення Бекірову

Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Бекірова звинувачують у організації схрону з боєприпасами у Криму

Кримськотатарському активісту Едему Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТР.

Як зазначається, Бекірова звинуватили у незаконному придбанні, зберіганні й носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ).

За версією окупантів, Бекіров навесні 2018 року нібито організував у Криму "схрон з боєприпасами і вибуховими речовинами для їх використання при скоєнні протиправних дій на території півострова".

У російській спецслужбі стверджують, що виявили схрон, в якому знаходилося 12 кг тротилу і 200 патронів до вогнепальної зброї.

"За наявною інформацією, обвинувачений причетний до діяльності націоналістичного воєнізованого формування "батальйон ім. Номана Челебіджіхана", - заявили у ФСБ.

Нагадаємо, окупаційна влада в Криму 13 грудня заарештувала на два місяці кримського татарина Едема Бекірова. Його затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня. Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів.

Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти у слідчому ізоляторі у анескованому Криму. Він є інвалідом першої групи.

РБК-Україна повідомляло, що радник президента РФ Михайло Федотов на прохання українського омбудсмена Людмили Денісової звернувся до компетентних органів з проханням перевірити інформацію про стан здоров'я кримського татарина Едема Бекірова.