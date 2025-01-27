Трамп в турборежиме. Что за неделю успел заявить и сделать новый президент США

Новый президент США Дональд Трамп уже неделю находится в должности и времени не теряет. Он успел подписать огромное количество указов и сделать много заявлений относительно завершения войны России против Украины и других событий в мире.

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Завершение войны России против Украины

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп ни словом не упомянул о российской агрессии против Украины, однако заявил, что сила США "остановит все войны и принесет дух единства в мир".



21 января, подписывая свои первые указы, Трамп параллельно общался с журналистами, в частности заявив, что президент Украины Владимир Зеленский "хочет заключить сделку". Трамп выразил надежду, что Путин также должен быть готов к ней, потому что "он разрушает Россию, не заключая сделку".



Президент США поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России Киту Келлогу в течение 100 дней закончить войну, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, активность Келлога является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать лично. Однако пока неизвестно, когда он посетит Украину.



22 января президент США в соцсети Truth Social сделал очередное заявление на тему "сделки по Украине". Трамп написал, что "любит русский народ", и у него всегда были очень хорошие отношения с Путиным. Однако, вместе с тем он призвал российского диктатора пойти на переговоры сейчас, чтобы прекратить войну до того, как она станет хуже.



"Если мы не заключим соглашение, к тому же в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам", – написал Трамп.



Во время выступления на Давосском экономическом форуме 23 января президент США заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны РФ. Кроме того, Трамп будет добиваться снижения цен на нефть, которое, по его словам, может привести к завершению войны в Украине. Это можно сделать наращиванием собственно американской добычи и привлечением других стран.



"Я также попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть – их необходимо снизить. Если эти цены снизятся, война России с Украиной завершится мгновенно, – заявил Трамп.



Впоследствии спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог уточнил, что речь идет о цене 45 долларов за баррель.



Также в ближайшее время ожидается телефонный разговор Трампа и Путина.

Кит Келлог (фото: Getty Images)

Вместе с тем, Трамп не исключает возможность покупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил Кит Келлог в интервью Fox News. Он отметил, что "это тема для обсуждения". Однако, по мнению Келлога, "это не та статья, которая решит проблему".



Поэтому в целом для Украины первая неделя Трампа, как и ожидалось, не принесла никаких существенных сдвигов, но стала еще более очевидной нацеленность Трампа на заключение "сделки" по войне – хотя ее параметры до сих пор остаются непонятными.

Мировая политика

В интервью Fox News 23 января Трамп отметил, что ему придется "выполнить много работы", ведь многие вещи не должны были бы произойти во время президентства Байдена.

Аудит дел

Одним из первых указов Трамп приостановил на 90 дней помощь для других стран. За это время должен состояться аудит, а соответствующие подразделения Госдепартамента дадут оценку эффективности программ помощи и согласованности с внешней политикой США. Приостановление касается главным образом помощи, которая выделяется через Агентство США по международному развитию (USAID), и не затрагивает военную помощь Украине.

Советник по нацбезопасности Трампа Майк Уолц санкционировал "полную проверку" нескольких десятков кадровых чиновников, работающих в Белом доме. Это должно гарантировать, что сотрудники являются лояльными и будут выполнять поставленные Трампом задачи, а не саботировать их. Как сообщает Washington Post, во время короткого звонка начальника штаба Волца Брайана Маккормака чиновникам сообщили, что они должны покинуть здание. Им дали указание возвращаться только по приказу их руководителей – старших директоров, назначенных администрацией Трампа.

Отметим, что назначение новых людей в команду Трампа идет полным ходом. Часть сотрудников президент США может назначать единолично. На назначение других требуется согласие Сената.

Китай

На пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома 21 января Трамп заявил, что рассматривает возможность введения 10% пошлин на все китайские товары уже с 1 февраля. Это шаг, о котором он заявлял еще в ходе предвыборной кампании. Накануне своей инаугурации Трамп по телефону пообщался с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я надеюсь, что мы решим много проблем вместе, и начнем немедленно. Мы обсуждали баланс между торговлей, фентанилом, TikTok и многими другими темами. Президент Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Новый государственный секретарь США Марко Рубио также по телефону пообщался с китайским визави Ван И. Среди прочего, Рубио подчеркнул приверженность США к союзникам в регионе и серьезную обеспокоенность давлением Китая на Тайвань и в Южно-Китайском море.

ВОЗ

Трамп вывел США из Всемирной организации здравоохранения, однако юридически США выйдут из ВОЗ только в 2026 году – по уставу организации о выходе нужно сообщить за год. Трамп критикует организацию еще с 2020 года, на фоне пандемии коронавируса обвиняя ее в том, что она находится под контролем Китая.

Политик инициировал выход США из ВОЗ еще тогда, однако Джо Байден отменил такое решение.

США являются крупнейшим финансовым донором ВОЗ и выделяют 18% ее бюджета.

Марко Рубио (фото: Getty Images)

Латинская Америка

Трамп вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма.

Решение об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма Байден принял незадолго до завершения своих полномочий – 15 января. Напомним, что Куба с конца 50-х годов находилась под влиянием Советского Союза, а затем имела тесные связи с Россией и Китаем.

Новый президент США также указом переименовал Мексиканский залив в Американский. Как он объяснил, залив играет ключевую роль в экономике США.

Внутренняя политика США

Борьба с "глубинным государством"

Трамп подписал указ о создании "Департамента правительственной эффективности" во главе с миллиардером Илоном Маском. По словам Трампа, Маск будет иметь офис в Белом доме, в котором будут работать около 20 человек. Департамент поможет обеспечить выполнение решений исполнительной власти. Ранее планировалось, что департамент возглавят двое: Илон Маск и другой предприниматель – Вивек Рамасвами, однако последний решил сконцентрироваться на других делах. По информации Washington Post, причина этому – конфликт между Маском и Рамасвами.

В то же время Илону Маску не позволили получить офис в центре Белого дома. Соответствующее решение приняла глава администрации президента США Сьюзан Уайлз. Она дала понять, что она не приветствует "людей, которые хотят работать самостоятельно или быть звездой".

Энергетика

Своими первыми указами Трамп ввел чрезвычайное положение в энергетике США. Это "развязывает руки" американским компаниям по добыче ископаемого топлива. Также восстановлена федеральная программа лизинга участков под добычу нефти и газа, снят запрет на экспорт сжиженного газа, отменен запрет на бурение, в том числе в прибрежных водах США.

Кроме того, Трамп своим указом вывел США из Парижского климатического соглашения, цель которого – сократить выбросы углекислого газа для борьбы с изменением климата. Такой шаг приведет к отмене мер по защите окружающей среды и замедлит темпы реализации проектов в сфере зеленой энергетики, зато даст импульс отдельным отраслям уже здесь и сейчас.

К тому же президент США приостановил аренду новых федеральных ветроэнергетических установок до проведения экологической и экономической экспертизы. По его словам, ветряки уродливые, дорогие и наносят вред дикой природе. Был отменен и указ Байдена от 2021 года, который предусматривал, что к 2030 году половина всех новых автомобилей, продаваемых в США, будут электрическими.

ТikTok

В первый день президентства политик установил отсрочку на 75 дней по запрету ТикТок в США, которая предусматривается законом, принятым во время каденции Байдена. Трамп начал работу над соглашением о продаже TikTok американской компании.

В интервью Fox News Трамп отметил, что медиаплатформа не является настолько большой угрозой национальной безопасности США, как об этом говорят сторонники ее запрета.

"Вы имеете дело с большим количеством молодых людей. Так ли важно для Китая... шпионить за молодыми людьми, за детьми, которые смотрят безумные видео?", – риторически спросил президент США, который явно лично не слишком пользуется TikTok и имеет очень неполное представление о распространяемом на платформе контенте.

ByteDance – компания-владелец TikTok планирует заключить соглашение, чтобы приложение оставалось доступным в США. по данным издания Axios, рассматриваются различные варианты, в частности, продажа части акций американской компании.

Миграция

Трамп ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Соответствующий указ предусматривает усиление пограничного контроля и предоставление военным полномочий для обеспечения порядка на границе. Начались депортации нелегалов из США. Колумбия, одна из стран, куда депортируют нелегалов, отказалась принимать их. В ответ Трамп анонсировал 25% пошлины на все товары, вводимые в США из Колумбии, усиленные таможенные и пограничные проверки граждан и грузов Колумбии и санкции против ряда колумбийских политиков.

Также будут введены более жесткие правила получения разрешений на работу в США и грин-карт.

Наркокартели, которые переправляют нелегалов из Мексики в США, были признаны иностранными террористическими организациями. Это дает США новые инструменты для борьбы с ними, в частности, проведение военных операций и применение дополнительных экономических санкций. Планируется создание оперативных групп для борьбы с наркокартелями.

Архивное фото: тысячи мигрантов с юга Мексики пешком отправились в сторону границы США (Getty Images)

Другим указом президент США отменил автоматическое предоставление гражданства США всем тем, кто родился на территории страны. Это должно было бы устранить один из стимулов для нелегалов прибывать в США. Впрочем, этот указ уже обжаловали в судах ряда штатов, поэтому его реализация остается под вопросом.

Министерство внутренней безопасности приостановило ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно находиться в США. В частности, запрещен приезд в Штаты беженцев из Украины по программе "Единение ради Украины" (U4U), а также с Кубы, Гаити и Венесуэлы.

Искусственный интеллект – Stargate

Трамп инициировал создание компании Stargate, которая будет заниматься искусственным интеллектом. Планируется, что в течение ближайших лет в компанию будет инвестировано 500 миллиардов долларов. В рамках Stargate планируется партнерство компаний OpenAI (ее главный продукт – Chat GPT), Oracle – производителя программного обеспечения для организаций при финансовой поддержке японского Softbank. В рамках Stargate будет создано не менее 100 тысяч рабочих мест, а также построят центры обработки данных по всей стране.

Помилование осужденных за штурм Капитолия

Президент США помиловал около 1270 человек, осужденных за участие в событиях 6 января 2021 года и приказал Министерству юстиции закрыть еще около 300 незавершенных дел.

Речь идет о беспорядках 6 января 2021 года, когда Конгресс США собирался утвердить результаты президентских выборов 2020-го. Тогда Дональд Трамп проиграл, но отказался признать результаты выборов и собрал многолюдный митинг в Вашингтоне. Его призывы "бороться за голоса" были восприняты частью митингующих как сигнал к штурму здания. Погибло пять человек.

Только два пола

Еще один указ содержит требование к правительству использовать термин "пол" вместо "гендер", а выданные правительством документы, удостоверяющие личность (в частности, паспорта и визы), основывались на том, что указ называет "неизменной биологической классификацией человека как мужчины или женщины". Отменен ряд указов Байдена, направленных на поддержку расового равенства и борьбу с дискриминацией в отношении секс-меньшинств.